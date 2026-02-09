Van’da eğitim yatırımları, düzenlenen toplantı ile istişare edildi. Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eğitim durumu masaya yatırılarak istişarelerde bulunuldu.

Vali Ozan Balcı başkanlığında, eğitim alanında ilimizde yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Musa Göktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve ilgili kurum amirleri ile yetkililer katılım sağladı.

Toplantıda, yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan eğitim yatırımları görüşülerek istişare edildi.