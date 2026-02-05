Vanspor’un kurucu ve ilk başkanı Metin Vangöl hayatını kaybetti. Vangöl’ün vefatı nedeniyle TSYD Van Temsilcisi İkram Kali, taziye mesajı yayımladı.

Kali mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Van sporuna ömrünü adamış, Van’ın amatör spor kulüplerinden Şengençlerspor’un uzun yıllar başkanlığını yapmış, 1974 yılında Van Gençlikspor ile Şengençlerspor’un birleşmesiyle yeniden kurulan Vanspor’un kurucu ve ilk başkanı olan Metin Vangöl ağabeyimizi kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz. O, sadece bir kulüp başkanı değil; Vanspor’un ruhunu, mücadelesini ve aidiyet duygusunu inşa eden bir spor çınarıydı. Yıllar boyunca amatör ruha, dayanışmaya ve Van gençliğine verdiği değerle örnek olmuş; ardında silinmeyecek izler, anlatılacak hatıralar ve büyük bir emek mirası bırakmıştır. Bugün Vanspor varsa, bu kulübün hafızasında Metin Vangöl’ün alın teri, fedakârlığı ve samimiyeti vardır. Merhuma Allah’tan rahmet; başta kıymetli Vangöl ailesi olmak üzere Vanspor camiasına, spor dünyamıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun.”