Berat Kandili nedeniyle yazılı bir mesaj paylaşan Vali Ozan Balcı, “Mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat Kandiline erişmenin ve hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Vali Balcı, mesajında; “Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimidir” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu müstesna günlerin, toplumumuzda var olan iç huzur ve birlikteliğini daha da pekiştireceğine inanıyorum. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu günde; kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum.”