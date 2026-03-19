Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Van’da bulunan iki iş yerinin yıl sonuna kadar kiraya verileceğini duyurdu. Kiraya verilecek iş yerlerinin Van’ın Hatuniye Mahallesi’nde bulunduğu belirtildi.

İlana göre 19 kapı numaralı iş yeri 57,31 metrekare, 21 kapı numaralı iş yeri ise 252,84 metrekare büyüklüğünde olup ihale yoluyla kiraya verilecek.

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ

İhale, açık teklif usulüyle 26 Mart Perşembe günü saat 14.30’da yapılacak. İhale, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Beşminare Mahallesi 1331 Sokak No:19 adresindeki ihale salonunda gerçekleştirilecek. İhalede 2 iş yeri için teklifler aynı gün ve saatte alınacak.

Vakıf taşınmazları, sözleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31 Aralık 2026 tarihine kadar kiraya verilecek.

İHALE ŞARTLARI NELER?

-Sözleşme süresinin bitimini takip eden yıllarda kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranından az olmamak kaydıyla günün emsal rayici dikkate alınarak artırılacak.

-Kiracının idarenin belirleyeceği kira bedelini kabul etmesi halinde sözleşme 1’er yıl süreyle yenilenecek. Kira artışını kabul etmeyenlerin sözleşmesi uzatılmayacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi gereğince tahliye işlemi uygulanacak.

-İhaleye katılan kişiler, taşınmazları görmüş ve şartnameyi kabul etmiş sayılacak. Taşınmazın kullanım amacına göre yapılacak imar değişikliği, çevre düzenlemesi, iç döşeme ve mefruşat gibi tüm masraflar kiracıya ait olacak. İdarenin izniyle yapılacak her türlü çalışmanın gideri de kiracı tarafından karşılanacak.

-İhale ve sözleşmeye ilişkin noter harcı, pul ve benzeri tüm masraflar da kiracı tarafından ödenecek.

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

İhaleye katılacak kişilerden şu belgeler istenecek;

-Kimlik fotokopisi

-Yerleşim yeri belgesi

-Geçici teminat makbuzu

-Ayrıca sözleşme sonrasında taşınmazların yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı kullanıcıları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunlu olacak.

-İdareye eski kira borcu bulunan kişiler ihaleye katılamayacak. İdareye asıl veya müteselsil borcu bulunanların ihale üzerinde kalsa dahi sözleşmeleri yapılmayacak.

-Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumları incelenecek ve gerekli görülmesi halinde ek belgeler talep edilecek. Sözleşme bedeline uygun olmak kaydıyla en az iki kefil istenecek.

İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr adresinden ulaşılabilir.