Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit, “Sinema ve Aile” konulu söyleşi programında sinema kariyerinden örnekler eşliğinde aile kavramına dair değerlendirmelerde bulunacak.

Van Valiliği himayelerinde, Van Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen program, 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te, İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilecek.

Türk sinemasında canlandırdığı güçlü kadın ve aile temalı karakterlerle hafızalarda yer edinen Hülya Koçyiğit, söyleşide sinemanın toplumsal değerler üzerindeki etkisini, aile yapısına katkılarını ve kültürel aktarım sürecindeki rolünü katılımcılarla paylaşacak.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kültür ve sanat alanında önemli isimleri Van’da ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, tüm vatandaşları söyleşiye davet etti.