Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Ramazan Bayramı nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Van TSO’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayramlar; sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların onarıldığı müstesna zamanlardır. Bu mübarek bayramın, İlimize, bölgemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.”

“ACİL ATEŞKES DEVREYE GİRMELİ”

Bölgede devam eden savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada;

“Komşumuz İran İslam Cumhuriyeti’nde; ABD ve İsrail’in başlattığı haksız ve hukuksuz saldırılar neticesinde yaşanan savaş ortamının bir an evvel sona ermesini, bölgemizde kalıcı barışın ve istikrarın tesis edilmesini temenni ederiz. Bu çatışmaların, başta komşu halklar olmak üzere tüm bölge ekonomilerini ve insan hayatını olumsuz etkilediği aşikârdır. Van olarak, komşuluk hukukumuz gereği, acil ateşkesin ve diplomatik çözümlerin bir an önce devreye girmesini diliyoruz.” Denildi.

“KOMŞUNDAN AL, ŞEHRİNİ KALKINDIR”

Yerel üretimin desteklenmesiyle birlikte ekonominin canlandırılmasına dikkat çekilen açılamanın devamında;

“Bu vesileyle, şehrimizin ekonomisinin daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmalı ve ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Yerel üretimimizi desteklemek, Van’ımızın esnafından ve tüccarından alışveriş yapmak hem ekonomimizi canlandıracak hem de dayanışmamızı pekiştirecektir. “Komşundan al, şehrini kalkındır” anlayışıyla hareket ederek, yerel ekonomiye sahip çıkmanın tam zamanıdır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tüm üyelerimizin, iş dünyamızın, esnafımızın ve Vanlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutlar, bayram sevincinin kalıcı olmasını, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dileriz.” Sözlerine yer verildi.