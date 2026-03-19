İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününü Van halkı ve Mehmetçik ile geçirmek üzere kente geliyor. Bakan Çiftçi’nin programı Valilik ziyaretiyle başlayıp geniş kapsamlı bir bayramlaşma töreniyle sona erecek.

Valilik ziyareti ve cuma namazı

Bakan Mustafa Çiftçi’nin Van programı saat 10.00’da kente ulaşmasıyla başlayacak. Bakanın ilk durağı Van Valiliği olacak. Burada il protokolü tarafından karşılanacak olan Çiftçi, kentteki genel durum ve bayram tedbirleri hakkında yetkililerden bilgi alacak. Ardından şehir merkezinde vatandaşlarla birlikte Cuma namazını kılan Bakan, cami çıkışında Vanlıların bayramını tebrik edecek.

Komandolara bayram ziyareti

Programın öğleden sonraki kısmında ise rota Gürpınar ilçesine çevrilecek. Bakan Çiftçi, Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nı ziyaret ederek, vatan savunmasındaki askerlerle bir araya gelecek. Mehmetçik ile bayramlaşacak olan Bakan, güvenlik güçlerine moral ve destek ziyaretinde bulunacak.

Van ili bayramlaşma programı

Gürpınar’daki temaslarının ardından merkeze dönecek olan Bakan Çiftçi, saat 15.00’te Uygulama Oteli’nde düzenlenecek olan geleneksel "Van İli Bayramlaşma Programı"na katılacak. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşların davetli olduğu bu programda birlik ve beraberlik mesajları verilmesi bekleniyor.