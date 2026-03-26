Yüksekova-Yeniköprü arasında bulunan Çöplük mevkiinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dağdan kopan kaya ve toprak yığını yolu kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde yolun bir bölümü temizlenerek trafik akışı yeniden sağlandı.

Yetkililer, bölgede çalışmaların sürdüğünü bildirirken, sürücülerin geçişler sırasında dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.