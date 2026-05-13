Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van’da sağlık alanındaki yatırımlar kapsamında birçok hastanenin inşaat sürecinin devam ettiğini söyledi. Açıklanan projeler arasında 800 yataklı Van Şehir Hastanesi, 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi, 150 yataklı Muradiye Devlet Hastanesi ile 50 ünitli Edremit Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yer aldı.

Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, devam eden projelere ek olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 150 yataklı Erciş Devlet Hastanesi Ek Binası’nın ihalesinin de bugün gerçekleştirildiğini belirtti.

Tosun, söz konusu ek binanın yapımına yıl içerisinde başlanmasının beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Van’ımızda inşaatları devam eden; 800 yataklı Van Şehir Hastanesi, 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi, 150 yataklı Muradiye Devlet Hastanesi, 50 ünitli Edremit Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi inşaatlarına ek olarak bugünde bakanlığımız tarafından; 150 yataklı Erciş Devlet Hastanesi Ek Binamızın ihalesi gerçekleştirildi ve yıl içerisinde yapımına başlanmasını beklemekteyiz.”