Samsun'un Havza ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda, zemin katlardaki işyerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü.

ARACIN ÜZERİNDE HAYATA TUTUNDU

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

VALİ TAVLI: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Havza ilçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, ilçe merkezindeki Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve aracın zarar gördüğünü belirterek, "İş yeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Yaralanmaya ilişkin de bir ihbar almadık. Ancak iş yerlerinde ciddi zararlar mevcut. Sahada temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, AFAD, Devlet Su İşleri ve Havza Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Sağlık ekiplerimizle birlikte tüm ekipler koordineli şekilde görev yapıyor. Temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız" dedi.

VATANDAŞLAR FELAKETİ ANLATTI

Selde esnafın araç ve işyerleri büyük zarar gördü. Felaketi yaşayan vatandaşlardan Bahadır Kaya, "Böyle bir şeyi daha önce görmedik. Aniden yakalandık, mahsur kaldık. Yağmur bir anda bastırdı. Kepçeler gelip bizi kurtardı. Dükkanların hepsi zarar gördü. Havza şu anda felç durumda" diye konuştu.

Bayram Şenses ise "Her şey zarar gördü. Su seviyesi neredeyse boyumuzu aşacaktı. Araçları sürükleyip götürdü" ifadelerini kullandı.

HAVZA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçede su taşkınlarına ve sel felaketine yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı iş yerleri ve evlerde maddi hasar oluştu. Samsun Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde okullar 13 Mayıs Çarşamba günü tatil edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile ilgili kurum yetkilileri selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Heyet, yürütülen çalışmaları yerinde koordine ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Orhan Tavlı, devletin tüm imkanlarıyla sağanaktan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirterek, ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

YARALANAN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ayrıca selde yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati riskleri bulunmadığı bildirilen 12 kişiden bazıları kendi imkanlarıyla Havza Devlet Hastanesi'ne gelirken bazıları ise sağlık çalışanlarınca getirildi.