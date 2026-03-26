Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yağışlı geçen kış mevsiminin ardından yollarda ve kaldırımlarda biriken toz, çamur ve kalıntıları ortadan kaldırmak amacıyla geceli gündüzlü çalışma yürütüldüğünü aktardı. Kent estetiğini iyileştirmeyi ve vatandaşlara daha temiz bir yaşam alanı sunmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesinin, temizlik çalışmalarını hem merkezde hem de mahallelerde eş zamanlı olarak sürdürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda Terzioğlu Caddesi’nde mıntıka temizliği, kabinli otobüs duraklarında detaylı yıkama, Havaalanı Kavşağı’nda güzergah temizliği, Erek Caddesi’nde çöp yıkama alanı temizliği ve Beşyol Meydanı ile İskele Caddesi’nde yol yıkama çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Kent genelinde bulunan 54 ana arter cadde ve sokakta süpürme ve yıkama çalışmalarının aralıksız devam ettiği, mahalle aralarındaki ara sokaklarda da aynı özenle temizlik faaliyetleri yürütüldüğü dile getirildi. Süpürme işlemlerinin ardından cadde ve sokakların basınçlı suyla yıkandığı da aktarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bahar temizliği programı çerçevesinde kent genelindeki çalışmalarını periyodik olarak sürdüreceğini bildirdi.