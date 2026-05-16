Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ibadete kapatılan, haziran ayında yeniden yapımına başlanan ve içerisinde 91 adet iş yerinin olacağı camide kaba inşaatın yüzde 80’i tamamlandı.

1976 yılında ibadete açılan Hz. Ömer Camii, kent merkezinin önemli yapılarından biri olarak İskele Caddesi, Sıhke Caddesi ile Beşyol Meydanı’nın kesişim noktasında bulunuyordu. 2011 yılında Van’da meydana gelen depremlerde hasar gören yapı için güvenlik gerekçesiyle yıkım kararı alınmış, 2025 yılı haziran ayında ise yeniden yapım çalışmalarına başlanmıştı.

“ŞANTİYENİN EN ZOR KISMINA GELDİK”

İnşaat mühendisi ve firma yetkilisi Doğan Kahraman, Wanhaber’e yaptığı açıklamada çalışmaların planlanan şekilde sürdüğünü belirtti.

Kubbeden önceki kemer katında bulunan 6 yarım ay kubbenin beton döküm aşamasına geldiklerini ifade eden Kahraman, “Bu yarım ay kubbelerin beton dökümüyle birlikte şu an şantiyedeki işin en zor kısmına geldik. Şu an yüzde 80 seviyesindeyiz. Bu kubbelerin beton dökümü, kemer katıyla beraber dört beton dökümünden oluşuyor.” dedi.

Kurban Bayramı'na kadar kemer katındaki beton dökümlerini tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Kahraman, “Bayramdan sonra da sadece büyük kubbe imalatımız kalacak. Büyük kubbe imalatıyla ilgili kalıbın çakılması, demirin döşenmesi, beton dökümü ve kalıbın sökülmesi dahil toplamda kurban bayramı sonrasında ortalama 1 aylık sürecimiz var.” ifadelerini kullandı.

“GECİKMENİN NEDENİ HAVA ŞARTLARI”

Daha önce kaba inşaatın kısa süre içerisinde tamamlanacağını, gelinen noktada bazı gecikmelerin yaşandığını hatırlatan Kahraman, yaşanan gecikmenin nedeninin olumsuz hava koşulları olduğunu söyledi.

Şantiyede tamamen ahşap iskele sistemi kullandıklarını belirten Kahraman, “Burada herhangi bir şekilde metal iskele kullanılmıyor. İçerisi tamamen ahşap iskeleyle kaplı durumda. Yağışlardan dolayı bu iskeleler ıslanıyor. Islandığı için de hiçbir çalışanımızı riske atmamak adına çalışmaları aralıklı şekilde durdurduk. Her yağış sonrası yaklaşık iki günlük ara verilmek zorunda kalındı. Bu nedenle gecikme yaşandı.” şeklinde konuştu.

“BAYRAMDAN SONRAKİ BİR AY İÇİNDE KABA İNŞAAT TAMAMLANACAK”

Çalışmaların mevcut programa göre ilerlediğini dile getiren Kahraman, “Allah’ın izniyle hava şartlarına bağlı olarak bayramdan önce kemer katında bulunan dört beton dökümünü tamamlayıp bayram sonrası kubbe imalatına başlayacağız. Mevcut programımıza göre yine hava şartlarına bağlı olmak kaydıyla bayramdan sonraki bir ay içerisinde kaba inşaatı tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

GÜNLÜK 20-25 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Şantiyede günlük ortalama 20 ila 25 kişilik ekiple çalışıldığını belirten Kahraman, yapılan işlerin hem ağır hem de ince işçilik gerektirdiğine dikkat çekti.

Caminin kat yüksekliği ve kubbe nedeniyle yukarıda yoğun insan çalıştırılamadığını anlatan Kahraman, “Kat yüksekliği arttıkça ve ahşap kalıp kullanıldığından dolayı burada tehlike arz eden durumlar oluşuyor. Bu nedenle işçi sayısını arttıramıyoruz. Kalıp ve demir ustalarımızla birlikte günlük çalışan sayımız 20-25 kişi arasında değişiyor. Ancak hiçbir şekilde 20 kişinin altına düşmüyoruz.” dedi.