Van’ın yöresel ürünleri arasında yer alan otlu Van peynirinin yapımında kullanılan otlar, tezgahlarda yerini almaya başladı. Özellikle bahar aylarında toplanan ve salamuraya yatırılarak saklanan heliz, sirmo ve benzeri otlar, Van Peynirciler Çarşısı’nda satışa sunuluyor. Otlu peynir üretiminde kullanılan bu otlar, hem peynirin dayanıklılığını artırıyor hem de kendine has aromasını oluşturuyor.

Van’da kahvaltı kültürünün önemli parçalarından biri olan otlu Van peynirinde kullanılan otlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Esnaf Tuncer Bilici, bahar döneminde toplanan otların salamura işleminin ardından satışa çıkarıldığını belirtti.

Van Peynirciler Çarşısı’nda peynircilik yapan Bilici, otlu peynir yapımında kullanılan otların tezgahlarda yerini almaya başladığını söyledi.

Otların salamuraya yatırılarak uzun süre muhafaza edildiğini belirten Bilici, “Otlu Van peynirinin içerisinde kullanılan heliz ve sirmo gibi otlar tezgahlarda yerini almaya başladı. Salamuraya yatırılmış bu otlar, peynire farklı bir aroma veriyor. Şu an kilogram fiyatları 150 ila 200 TL arasında değişiyor.” dedi.