11 ayın sultanı Ramazan ayı tamamlandı. Bu yıl ki Ramazan ayının son orucu (bugün)19 Mart Perşembe günü tutuldu. 20 Mart Cuma günü ise (yarın) Ramazan Bayramının 1. günü kutlanacak.

Vanlılar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Van İl Müftülüğünden edinilen bilgilere göre Van merkez ilçelerde bayram namazı saat 06.40’ta kılınacak.

Van genelinde bayram namazının en erken kılınacağı ilçe saat 06.37’yle Saray, en geç kılınacağı ilçe ise saat 06.42 ile Bahçesaray olacak.

İşte Van ilçelerinde bayram namazı saatleri:

İpekyolu: 06.40

Tuşba: 06.40

Bahçesaray: 06.42

Başkale: 06.38

Çaldıran: 06.38

Çatak: 06.41

Edremit: 06.40

Erciş: 06.40

Gevaş: 06.41

Gürpınar: 06.40

Muradiye: 06.39

Özalp: 06.38

Saray: 06.37