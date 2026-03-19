İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe öncülüğünde bir araya gelen teşkilat üyeleri, Akköprü Mezarlığı'nda kabirleri ziyaret edip dua etti.

Bu kapsamda çevre temizliği yapan gençler, şehit mezarlıklarında yıpranan bayrakları yeniledi, boyası solan mezar taşları ile demir korkulukları da boyadı.

Gültepe, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Bu tür çalışmalarla hem vefa duygusunu yaşattıklarını hem de mezarlıkların bakımına katkı sunduklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Bugün gençlik kollarımızla birlikte sadece bir ziyaret gerçekleştirmedik, aynı zamanda vefanın, hatırlamanın ve insan olmanın en güzel örneklerinden birini yaşamaya gayret ettik.Mezraları ziyaret ettik. Belki de uzun zamandır bir Fatiha bekleyen, kimsesi kalmamış büyüklerimizin kabirlerine uğradık. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Dualarımızla, gönlümüzle yanlarında olduk. Şehitliklerimizi ziyaret ettik.

Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle andık. Yıpranan bayraklarımızı yeniledik. Çünkü o bayrak, onların emanetidir, bizim de en kutsal değerimizdir. Solmuş, bakıma muhtaç mezar taşlarını elden geçirdik, boyadık. Çevre temizliği yaptık. İstedik ki bayram ve arefe günü kabir ziyareti yapacak vatandaşlarımız temiz, huzurlu ve saygıya yakışır bir ortamla karşılaşsın."

Geçmişe sahip çıkmanın önemine değinen Gültepe, "Bizler biliyoruz ki geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Büyüklerimizi unutmayan, şehidine sahip çıkan bir millet olarak bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm gençlere teşekkür ediyorum." dedi.