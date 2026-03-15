Dün Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAS 081 plakalı tır ile Nazmi Atsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nazmi Atsız ile eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybederken, F.A. (6 aylık) ve 4 yaşındaki çocukları yaralandı. Ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 6 aylık F.A. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, kara yoluyla Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyüne getirildi. Cenazeler, köy mezarlığında düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.