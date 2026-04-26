Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı kırsal bölgede meydana geldi.

8 yaşındaki Velat Taş, henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye düşerek akıntıya kapıldı.

Çocuğun gözden kaybolması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve güvenlik gücü sevk edildi.

Kayıp çocuğu bulmak için AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da destek veriyor.

Suyun akış yönü göz önünde bulundurularak arama faaliyetlerinin Durak, Karaağaç, Harmanlı, Öveç, Bozyamaç, Beyyurdu köylerine yakın yerlerde yoğunlaştırıldı.

Bölge halkına yönelik yapılan çağrılarda, dere güzergahında bulunan vatandaşların duyarlı olmaları ve herhangi bir bulguya rastlamaları durumunda vakit kaybetmeksizin yetkililere haber vermeleri istendi.

Zamanla yarışılan bölgede, arama kurtarma çalışmaları hem su kenarında hem de su içerisinde titizlikle sürdürülüyor.

Ekiplerin bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor.