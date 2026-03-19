Van’da bayram arifesinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik gözlenirken, bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyenler özellikle tatlıcılarda yoğunluk oluşturdu. Artan talep nedeniyle bazı işletmeler çalışma saatlerini uzattı.

Van’daki tatlı üreticileri, bayram öncesi siparişleri yetiştirebilmek için üretimi artırırken, vatandaşların daha çok baklava ve kadayıf çeşitlerine yöneldiği görülüyor.

Ürünün içeriğine göre değişkenlik gösteren fiyatlarda, işletmelerden alınan bilgilere göre fıstıklı ürünler daha yüksek, cevizli ürünler ise daha düşük fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor.

Kadayıf çeşitlerinin kilogram fiyatları değişmekle birlikte ortalama şu şekilde; Cevizli burma kadayıf 490 TL, fıstıklı burma kadayıf 590 TL, parmak fıstıklı kadayıf 600 TL, fıstıklı hasır kadayıf 630 TL, soğuk kadayıf 660 TL. Geçen yıl kadayıf fiyatları ortalama 350–500 TL civarındaydı.

Baklava çeşitlerinin kilogram fiyatları ise yine değişmekle birlikte bu yıl ortalama olarak şu şekilde: Cevizli baklava 690 TL, Antep fıstıklı baklava 900 TL, Antep havuç dilimi 870 TL, Antep soğuk baklava 890 TL, Antep şöbiyet 950 TL, Antep midye baklava 980 TL, Antep fıstık sarma bin 250 TL.