Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bayram sabahına hafif kahvaltıyla başlanılması gerektiği belirtilerek, "Sofralarda porsiyon kontrolü sağlanmalı. Su tüketimi ve fiziksel aktivite ihmal edilmemeli. Günlük öğün sayısının azaldığı ve beslenme düzeninin değiştiği ramazan ayının ardından gelen bayramda, rutin beslenme düzenine kontrollü bir geçiş yapılması gerekmektedir.

Bayramda aşırı tüketilen yağlı ve şekerli yiyecekler sindirim sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere; pek çok soruna neden olabilir. Bu sebeple; bayramda porsiyon kontrolü yapılması, besin değerleri bakımından dengeli tabaklar oluşturulması ve gün içinde aşırı ve hızlı tüketimden kaçınılması sağlığın korunması açısından önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'HAFİF TEMPOLU FİZİKSEL AKTİVİTELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÖNEMLİDİR'

Kronik hastalıkları bulunanların beslenmelerine daha çok dikkat etmesi gerektiği hatırlatılarak, "Özellikle kalp-damar hastalığı, mide rahatsızlıkları, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı bulunan bireylerin bu dönemde beslenmelerine dikkat etmeleri şarttır. Bayramda hamur işi, tatlı gibi yiyecekleri, şekerli ve asitli içecekleri aşırı tüketmek, sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine bağlı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Bayram ziyaretlerinde sunulan tatlı, şekerleme ve hamur işi tüketiminde ölçülü olunmalıdır.

Börek, sarma veya dolma gibi yiyeceklerde aynı öğünde yalnızca bir tercih yapılmalıdır. Bayramda kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara ve fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli; tatlı seçimlerinde ise şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli alternatifler seçilmelidir. Ramazan ayı sonrası sindirim sisteminin rutin düzene uyum sağlayabilmesi için sebze, meyve, tahıl ve kuru baklagiller gibi lif yönünden zengin besinler tüketilmelidir.

Gün boyunca meşrubat, çay, kahve vb. içecek tüketimi artacağı için yeterli su alımına daha fazla özen gösterilmelidir. Bayramda artan yiyecek tüketimini dengelemek için; fırsat buldukça yürüyüş yapmak ve yemek sonrası hafif tempolu fiziksel aktiviteleri gerçekleştirmek de önemlidir" denildi.