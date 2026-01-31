Van OSB’de faaliyet gösteren sanayiciler, OSB’nin yeni başkan ve yönetimini seçmek üzere bugün sandık başına gitti.

Van’daki sanayici ve iş dünyasının yakından takip ettiği seçimler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Mevcut OSB yönetim kurulu başkanı Memet Aslan ile geçmiş dönemde OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Şemsettin Bozkurt’un listelerinin yarıştığı seçimde kazanan sarı liste ile Memet Aslan oldu.

Edinilen bilgilere göre mavi liste 39 oy alırken, sarı liste ise 122 oy aldı. Geçersiz oy sayısı ise 4 olurken 1 oy ise boş çıktı.