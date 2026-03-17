Van’da bayram öncesi tatlıcılarda yoğunluk artarken, mesailer uzadı. Kentte hizmet veren bazı tatlıcılar yoğunluk yaşadıklarını belirtirken, bazı esnaflar ise işlerin arefe günü artacağını söylüyor.

Bayramların vazgeçilmezi olan tatlılar, damak zevkine göre çeşit çeşit hazırlanırken, kent merkezindeki işletmeler de bayram siparişlerini almaya başladı.

ALABAY: “1 HAFTA ÖNCESİNDEN SİPARİŞLERİ ALMAYA BAŞLADIK”

20 yıldır sektörde olduğunu belirten Ahmet Alabay, baba mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek, “Bayram alışverişi özellikle tatlı bölümünde arttı. Tabii eski bayramları özler olduk artık eskisi gibi değil. Yaklaşık bir haftadır yoğunluğumuz başladı. ‘Bayramlık tatlı siparişi alıyoruz’ yazısını haftalar öncesinden astık.” dedi.

“SON GÜN PİŞİRME İŞLEMİNE GEÇİYORUZ”

Yoğunluğun arefe günü gecesine kadar süreceğini belirten Alabay, “Yoğunluğumuz arefe gününe kadar devam edecek. Son iki gün her zaman olduğu gibi daha yoğun geçiyor. Hazırlıklarımızı yaptık, son gün ise pişirme işlemlerine geçeceğiz. Genel olarak binin üzerinde tepsi sipariş olacağını tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ESNAF ÇIRAK: “SON 2 GÜN SİPARİŞLER ARTIYOR”

Esnaf Yusuf Çırak ise siparişleri bir hafta önceden almaya başladıklarını belirterek, “Yoğunluğumuz var. Son iki gün daha da artacak. Şu ana kadar 450-500 civarında tepsi siparişi aldık. Bu rakamın artmasını bekliyoruz. Bayramda en çok cevizli, fıstıklı ve kaymaklı tatlılar tercih ediliyor.” diye konuştu.

Erken saatlerde iş yerlerini açtıklarını ve geç saatlere kadar hizmet verdiklerini belirten Çırak, tatlının bayramların vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, “Günlük sıcak tatlı üretimi de yapıyoruz. Bayramda genellikle fıstıklı ve cevizli baklavalar daha çok tercih ediliyor.” ifadelerini kullandı.