Van, son yıllara kıyasla kış ve ilkbahar mevsimlerini kar, yağmur ve karla karışık yağmur yağışlarıyla geçirerek dikkat çekici bir yağış sezonu yaşadı. Yağışların etkisiyle kentteki barajlarda doluluk oranları yükselirken yer altı su kaynaklarında da önemli artışlar kaydedildi.

Kurak geçen yılların ardından bu yıl yağışların bol olması, su kaynaklarına olumlu yansıdı. Kent genelinde barajlardaki su seviyeleri önemli ölçüde yükseldi.

KOÇKÖPRÜ VE ZERNEK BARAJI’NDA TAHLİYE BAŞLADI

Mayıs ayının sonlarına doğru Erciş ilçesinde bulunan Koçköprü Barajı ile Gürpınar ilçesinde yer alan Zernek Barajı'nın doluluk oranı tam kapasiteye ulaşmış, her iki barajda da kontrollü su tahliyelerine başlanmıştı. Yağışların devam etmesiyle birlikte barajlardaki su tahliyelerinin sürdüğü vurgulandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde etkili olan yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığını belirtti.

“SU SEVİYELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR”

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Yurt genelinde etkili olan bereketli yağışların ardından su kaynaklarımızdaki doluluk oranları önemli ölçüde artış göstermiştir. Bölgemizde hizmet veren Alparslan-1 Barajı, Alparslan-2 Barajı, Zernek Barajı ve Koçköprü Barajı’nda su seviyeleri yakından takip edilerek, işletme kriterleri doğrultusunda kontrollü su tahliyeleri gerçekleştirilmeye devam ediyoruz.”