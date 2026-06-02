Van’da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm hareketliliği beklentisi sürerken, turizmci Murat Beyaz, Van’ın turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İranlı turist sayısında beklenen seviyeye henüz ulaşılamadığını belirten Beyaz, bölgede yaşanan savaş sürecinin ve devam eden belirsizliklerin bu durum üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

İran’da yaşanan gelişmelerin ardından insanların tedirginlik yaşamaya devam ettiğini dile getiren Beyaz, bu süreçte turist hareketliliğinin beklenen düzeyde gerçekleşmediğini söyledi.

“BEKLEDİĞİMİZ HAREKETLİLİK HENÜZ OLUŞMADI”

Turizm sektörünün çalışmalarına devam etmesi gerektiğini dile getiren Beyaz, Van’ın tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine değinerek, “Bahar geldi, devamında da yaz sezonu başlayacak. Ancak İranlı turist açısından şu anda ciddi bir durgunluk yaşanıyor, açıkçası beklediğimiz hareketlilik henüz oluşmadı. Bunun en büyük nedenlerinden biri de bölgede yaşanan savaş süreci oldu. İran zor bir dönemden geçti ve belirsizlik hala devam ediyor. Barış görüşmeleri sürüyor ancak sürecin nasıl sonuçlanacağı konusunda net bir tablo yok.” dedi.

“GEÇİMİNİ BU SEKTÖR SAYESİNDE SAĞLAYAN ÇOK GENİŞ BİR KESİM VAR”

Turizmin birçok kişi için geçim kaynağı olduğunu ifade eden Beyaz, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ve çalışanların sürecin devam etmesini beklediğini kaydederek, “İnsanlarda doğal olarak bir tedirginlik söz konusu. Böyle bir ortamda turist hareketliliğinin istenilen seviyeye ulaşmaması da anlaşılabilir bir durum. Tabii bu tabloya bakıp “turist gelmeyecek” ya da “beklentileri tamamen rafa kaldıracağız” gibi bir yaklaşım içinde olmamız mümkün değil. Çünkü bu sektör sadece otellerden ibaret değil; turizmden gelir elde eden, geçimini bu sektör sayesinde sağlayan çok geniş bir kesim var. Binlerce insan evine bu iş sayesinde ekmek götürüyor.” ifadelerini kullandı.

“KENTİN TANITIM FAALİYETLERİNE ARA VERMEDEN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ”

Turizmci Beyaz, yalnızca İran pazarına bağlı kalınmaması gerektiğini belirterek, farklı ülkelerden turist çekmeye yönelik çalışmalar yapılmasının Van turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Turizmci Murat Beyaz, şu değerlendirmelerde bulundu; “Turizm sektörünün çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor, kentin tanıtım faaliyetlerine ara vermeden devam etmesi önemli. Bunun yanında yalnızca tek bir pazara bağlı kalmadan yeni turizm pazarlarına yönelmek de gerekiyor. İran’da yaşanan gelişmeler elbette etkili oluyor ancak dünyanın farklı ülkelerinde seyahat hareketliliği devam ediyor. Bu nedenle farklı ülkelerden turist çekmeye yönelik adımlar atılması, Van turizmi açısından süreci daha dengeli ve daha güçlü hale getirebilir.”