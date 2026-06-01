Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesi’nde bulunan imarsız, boş ve işgalsiz (hali arazi) taşınmazlar ile Tuşba ilçesi Gedelova ve Gülsünler mahallelerinde bulunan imarsız, boş ve işgalsiz tarla vasıflı taşınmazlardan oluşan toplam 9 taşınmaz açık teklif usulüyle farklı saatlerde satışa sunulacak.

İhalede ayrıca 28 adet farklı marka ve model araç (hurda durumda olanlar ile tamir edilerek kullanılabilecek araçlar) aynı gün, farklı saatlerde açık teklif usulüyle satışa çıkarılacak. Bunun yanı sıra yediemin otoparklarında bulunan hurda durumdaki 50 adet tescilsiz ve 2 adet tescilli motosiklet de ihale kapsamında satışa sunulacak.

İHALE TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

Van’ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde satışı gerçekleştirilecek taşınmaz ve taşınırlar için ihale, 16 Haziran Salı günü saat 09.00’da başlayacak. Farklı saatlerde yapılacak ihaleler, saat 15.30’daki son ihale ile tamamlanacak.

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Hazineye ait taşınır ve taşınmazların ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mahallesi, Yeni TOKİ 1. Cadde No:18, Edremit/Van) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

-Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge,

-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belge,

-Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyan (örneği idareden temin edilebilir),

-İhale ile ilgili şartnameler, mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir,

-Hazine taşınmazlarının satışı her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

-Satılacak taşınmazlar için, istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanun’un 4916 sayılı Kanun ile değişik 5’inci maddesi ve Bakanlığın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek bedelin 1/4’ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir. Ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacaktır.

-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Ayrıca ihale ile ilgili detaylı bilgiler, ilan.gov.tr ve van.csb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.