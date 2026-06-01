Van için yeni haftaya dair hava durumu tahminleri paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının artması beklenen Van’da parçalı bulutlu havanın ardından çarşamba ve cuma günleri de yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumu şu şekilde;

İPEKYOLU:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

01 Haziran Pazartesi: Az bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Çok bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

02 Haziran Salı: Çok bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

01 Haziran Pazartesi: Az bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

01 Haziran Pazartesi: Az bulutlu

02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu

03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı