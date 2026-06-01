Van için yeni haftaya dair hava durumu tahminleri paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının artması beklenen Van’da parçalı bulutlu havanın ardından çarşamba ve cuma günleri de yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumu şu şekilde;
İPEKYOLU:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
01 Haziran Pazartesi: Az bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Çok bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
01 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
02 Haziran Salı: Çok bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
01 Haziran Pazartesi: Az bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
01 Haziran Pazartesi: Az bulutlu
02 Haziran Salı: Parçalı bulutlu
03 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
05 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı