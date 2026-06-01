Van’ın Muradiye ilçesinde belediyenin 10 adet çadır alımı için çıktığı ihale, tartışmaların odağından düşmüyor. Şartnameye eklenen fotoğraf nedeniyle başlayan “adrese teslim ihale” iddiaları, şimdi çok daha ciddi bir boyuta taşındı.

Şartnameye Firma Önü Fotoğrafı Koydular

İhale dosyasında, çadır üreticisi olarak bilinen CLK Outdoor firmasının önünde çekilmiş bir fotoğrafın yer alması, kamuoyunda büyük tepki çekti. Bu detay, ihalenin belli bir firmayı işaret edecek şekilde hazırlandığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

Yeni Skandal: İhaleyi Teknik Personel Değil Psikolojik Danışman Hazırladı

Ortaya atılan bir diğer iddia ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Buna göre, çadır gibi teknik bilgi gerektiren bir alım ihalesinin, belediyede görevli bir psikolojik danışman tarafından hazırlandığı öne sürülüyor.

Kamu ihale süreçlerinde, teknik şartnamelerin alanında uzman personel tarafından hazırlanması gerekirken, böyle bir işin teknik altyapısı olmayan bir görevliye bırakılması “ihmal mi, yoksa bilinçli tercih mi?” sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlık gerektiren bir konuda, konu dışı bir personelin görevlendirilmesi kamu yönetimi açısından ciddi bir zafiyet olarak değerlendiriliyor.

“Bu Artık Sadece İhale Değil, Yönetim Sorunu”

Yerel çevreler, yaşananları sadece bir ihale tartışması olarak değil, doğrudan yönetim anlayışıyla ilgili bir problem olarak yorumluyor. Hem şartnamedeki dikkat çekici detaylar hem de ihale hazırlık sürecine dair iddialar, belediyeye yönelik eleştirilerin dozunu artırdı.

Başkan İmzası Tartışmayı Büyüttü

Tüm bu iddiaların gölgesinde, ihalenin Belediye Başkanı Hediye Saniyer’in imzasıyla ilana çıkması, sorumluluğun doğrudan üst yönetimde olduğu yönündeki yorumları güçlendirdi. Kamuoyunda, “Bu süreçten kim sorumlu?” sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Gözler İhale Sonucunda

Bugün saat 10.00’da yapılacak ihale öncesinde, işin hangi firmaya verileceği merak konusu. Tüm bu tartışmaların gölgesinde gerçekleşecek ihalenin sonucunun bugün netleşmesi bekleniyor.