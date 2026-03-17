Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2026 yılı Şubat ayına ait istihdam raporunu kamuoyu ile paylaştığı rapora göre Şubat ayında İŞKUR aracılığıyla Türkiye genelinde 94 bin 414 kişi işe yerleştirildi. Aynı dönemde Van'da ise 409 kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında Van’da toplam 409 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 4’ü kamu kurumlarında istihdam edilirken, 405’i özel sektörde işe başladı.

2026 yılının Ocak–Şubat dönemini kapsayan verilerde ise Türkiye genelinde toplam 213 bin 147 kişi işe yerleştirildi. Aynı dönemde Van’da İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısı 754 oldu. İki aylık süreçte Van’da istihdam edilenlerin büyük çoğunluğu özel sektörde yer aldı. Buna göre 750 kişi özel sektörde işe yerleştirilirken, 4 kişi kamu kurumlarında istihdam edildi.

Türkiye genelinde Ocak–Şubat döneminde işe yerleştirilen kadın sayısı 75 bin 11 olurken, Van’da işe yerleştirilen kadın sayısı 413 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Türkiye genelinde 15–24 yaş aralığında 59 bin 11 genç işe yerleştirilirken, Van’da ise 344 genç istihdam edildi.

Engelli istihdamına ilişkin verilerde ise Türkiye genelinde iki aylık dönemde 7 bin 9 engelli bireyin işe yerleştirildiği görülürken, Van’da bu sayı 17 kişi oldu. Yükseköğrenim mezunlarına ilişkin istatistiklerde ise Türkiye genelinde 40 bin 194 yükseköğrenim mezunu işe yerleştirilirken, Van’da aynı dönemde 145 yükseköğrenim mezunu kişinin istihdam edildiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2026 yılı Ocak–Şubat döneminde bin 913 kişiyle en fazla işe yerleştirme Malatya’da gerçekleşti. Malatya’yı bin 336 kişi ile Elazığ, bin 301 kişi ile Erzurum izledi.

Yaklaşık 1 milyon 112 bin 13 nüfusuyla bölgenin en kalabalık ili olan Van’da ise aynı iki aylık dönemde İŞKUR aracılığıyla 754 kişi işe yerleştirildi.