Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular, 20-27 Ocak tarihlerinde elektronik ortamda alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılan başvurulara yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından, alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenerek ilan edildi.

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapıldı. Bazı branşlarda eğitimler tek merkezde gerçekleştirilecek.

Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alındı, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirildi. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

Akademi hazırlık eğitimleri Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.

Başvuru sonuçlarına "personel.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.