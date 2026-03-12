"Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren TEGV’in Muradiye’de bulunan Fatma Tülin - Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Öğrenim Biriminde gerçekleştirilen iftar programına Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, eğitim dostu Şahin Müjde, Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde ve TEGV gönüllüleri katıldı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan buluşmada, gönüllüler ve yerel yöneticiler çocukların nitelikli eğitimle buluşması için yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti. Programda gönüllülüğün eğitimde fırsat eşitliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, çocukların gelişimine katkı sağlayan gönüllülere teşekkür edildi.

1997 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren TEGV Muradiye Fatma Tülin - Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Öğrenim Birimi, bugüne kadar yaklaşık 32 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği sağladı. Aynı süreçte 600’e yakın gönüllü de çalışmalara katkı sundu. Van’da bulunan iki sabit etkinlik noktasından biri olan öğrenim biriminde, gönüllülerin katkısıyla çocukların akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

TEGV, 31 yıldır gönüllülerinin ve bağışçılarının desteğiyle Türkiye’nin dört bir yanında çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturuyor. Vakıf bugüne kadar 108 bini aşkın gönüllünün katkısıyla 3,3 milyondan fazla çocuğa ulaştı. TEGV, Türkiye genelindeki etkinlik noktaları ve TEGV Akademi dijital platformu aracılığıyla çocukların potansiyellerini keşfetmelerine destek olurken, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı sürdürüyor.