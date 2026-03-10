Güncel problemleri ve bu problemlere çözüm yollarını Kur’an-ı Kerim, sünnet ve sahabelerin hayatından örneklerle ele alan kitap kapsamında düzenlenen sınava Özalp ilçesindeki birçok öğrenci katıldı. Sınav sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Yapılan sınav sonucunda ilçe birincisi olan Yukarı Dönerdere Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Demiroz çeyrek altınla ödüllendirildi. İlçe ikincisi olan Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Narin Özgür gram altın, ilçe üçüncüsü ise olan Ağabey Özbey Anadolu Lisesi öğrencisi Asmin Kılıç ise 4 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca Sağmalı Said Nursi İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sevgi İşkol, Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Yalçıntaş, Özalp Anadolu Lisesi öğrencisi Yahya Köşem ile mezunlar kategorisinde Zilan Borçli’ye bin TL ödül verildi.

Eğitimci yazar Hakan Zorlu, kitabı modern çağın problemleri karşısında gençlere yol göstermek amacıyla kaleme aldığını belirterek, düzenlenen ödüllü sınavın gençler arasında okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediğini söyledi.