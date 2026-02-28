Muradiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yönetimi tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler, sınıf kapılarını Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak süsledi. Ayetler, kandiller, hilal figürleri ve geleneksel motiflerle hazırlanan kapılar, okul koridorlarına renk kattı.

Düzenlenen yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olan sınıflar belirlendi. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafları çekildi.

Okul Müdürü Eşref Kaplaner yaptığı açıklamada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Öğrencilerimizin hem manevi değerlerini yaşatmaları hem de el becerilerini ortaya koymaları bizleri mutlu etti. Bu tür etkinliklerle okul iklimini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Öğrenciler ise yarışmaya katılmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Ramazan ayını okul ortamında da birlikte yaşamanın kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.