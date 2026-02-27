23 Şubat’ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler ve İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçı sonrası her iki klüp de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. İki kulübe de verilen cezalar açıklandı.

Ligin 27. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile İmaj Altyapı Van Spor FK karşı karşıya gelmiş, iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

AMEDSPOR’UN CEZASI BELLİ OLDU

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler’e toplam 220 bin TL para cezası ve belirli tribünlerde yer alan taraftarlara elektronik bilet blokesi cezası verildi.

PFD’nın, Amed Sportif Faaliyetler ile ilgili kararında, “Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 23.02.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Van Spor FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt 133, güney alt 122 ve 123 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.” denildi.

TARAFTARLARA ELEKTRONİK BİLET BLOKESİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı Van ekibine de 70 bin TL para cezası ve bazı taraftarların elektronik bilet kartlarına bloke uygulanmasına karar verildi.

VANSPOR’A PARA VE BİLET İPTAL CEZASI

PFDK’nın İmaj Altyapı Van Spor FK ile ilgili kararında ise şu ifadelere yer verildi; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 23.02.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Van Spor FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 70.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Üst Tribün 235 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”