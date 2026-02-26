Ligde ikinci devre maçları büyük çekişmeye sahne olurken, temsilcimiz Van ekibi sahasında güçlü rakibi Erzurumspor FK’yı ağırlayacak.

Zirve yarışında kıyasıya mücadele yaşanırken, düşme hattındaki takımlar ile play-off hattına girmeyi hedefleyen ekipler arasında da büyük bir rekabet dikkat çekiyor.

Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde 3 puanı alarak üst sıralara yükselmeyi ve play-off hattına girmeyi amaçlıyor.

Karşılaşma, 28 Şubat Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Müsabakayı Süper Lig hakemlerinden Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşmada Hüsnü Emre Çelimli ve Murathan Çomoğlu yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Erdem Temel olacak.