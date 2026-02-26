Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre, Van’da bugün havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Van’ın güneyinde yer alan Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde aralıklı, zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması öngörülürken, bu ilçeler için sarı kod uyarısı da verildi.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji kuvvetli yağış için yaptığı uyarıda; “Kuvvetli yağışlarla birlikte yer yer tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar için yapılan uyarıda; “Bölgemiz genelinde rüzgarın akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) yüksek kesimlerde fırtına (50-70 yer yer 80km/saat) şeklinde eseceği, kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışlarının bazı bölgelerde tipi şeklinde görülebileceği tahmin edilmektedir.” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji tarafından son uyarı ise çığ tehlikesi için şu şekilde yapıldı;

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması öngörülüyor;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli yağışlı

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı