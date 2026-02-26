2019 yılından bu yana kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve meslek odalarının güçlü işbirliğiyle hayata geçirilen Bölgesel Kariyer Fuarları; öğrencilerin iş dünyasını tanıması, istihdam edilebilirlik oranlarının artırılması ve işverenlerle doğrudan temas kurulması noktasında kritik bir rol üstleniyor. Bu vizyonun bir parçası olarak DAKAF’26, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde Van Expo ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığında Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıyla fuarın yol haritası belirlendi. Toplantı kapsamında, fuarın sevk ve idaresine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Fuarın stratejik önemine vurgu yapan Prof. Dr. Şevli, organizasyonun hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"DAKAF’26, yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil; kamu, özel sektör ve akademi arasında kurulan etkin bir iletişim köprüsüdür. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz fuarımızda; Ağrı İbrahim Çeçen, Batman, Bitlis Eren, Hakkari, Muş Alparslan, Iğdır, Siirt ve Şırnak üniversiteleri paydaşlığında gençlerimize nitelikli istihdam fırsatları sunmayı hedefliyoruz."

Öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten Rektör Şevli, fuar süresince gerçekleştirilecek faaliyetleri şu başlıklarla müjdeledi:

"Geniş katılımlı ekosistem; kamu kurumları, global markalar ve yerel girişimlerden oluşan 200’ü aşkın seçkin kuruluşun açacağı stantlarda, iş dünyasının nabzını tutma imkânı. Doğrudan network ve istihdam; alanında uzman işverenlerle birebir tanışma, mülakat simülasyonları ve sektörün dev isimleriyle profesyonel ağ kurma fırsatı. Uzman söyleşileri ve atölye çalışmaları; kariyer yolculuğunda fark oluşturacak stratejik bilgiler ve uygulamalı eğitimlerle profesyonel gelişim desteği. İnteraktif deneyimler ve ödüllü yarışmalar; gençlerin yeteneklerini sergileyebileceği, rekabetin ve eğlencenin bir arada sunulduğu ödüllü etkinlik alanları olacak."

Van Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Selma Biçek ise kamu kurumları ile üniversite arasında kurulacak güçlü işbirliklerinin; istihdam imkanlarının artırılması, gençlerin kariyer planlamalarına destek olunması ve bölgen kalkınmasına ivme kazandırılması açısından DAKAF’26’nın büyük önem taşıdığına inandıklarını belirtti.

Bölgesel kalkınmaya somut katkı sunması beklenen bu dev organizasyon; tüm paydaş kurumları, sektör temsilcilerini ve geleceğin profesyonelleri olan öğrencileri 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde Van’da bir araya gelmeye davet ediyor.

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Genel Sekreter Cahit Tekin, KAGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özge Ersezer, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Oyman, Van İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler katılım sağladı.