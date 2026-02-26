Doğa Fotoğrafçısı Oktay Subaşı tarafından Tatvan sahilinde görüntülenen papağan, Ankara, İstanbul ve diğer büyükşehirlerin dışında Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kayıt altına alındı. Subaşı, fotoğrafını çektiği papağanın önce evcil olduğunu düşündüğünü, çektiği fotoğrafları detaylı incelediğinde ise papağanın Türkiye'de 30 ilde görülen istilacı olarak bilinen yeşil renkli İskender Papağanı olduğunu anladığını söyledi.

Subaşı, "Papağanı evimin yakınındaki Van Gölü sahilinde İşletme Parkı’ndaki bir ağaçta öterken fark ettim. Yeşil rengi ile çok güzel bir papağandı, fotoğraflarını çektim. İlk başlarda yakındaki evlerden kaçmış evcil bir papağan olduğunu düşündüm fakat çektiğim fotoğrafları detaylı incelediğimde ve yaptığım araştırmalarda özellikle son zamanlarda Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde sıkça görülen İskender Papağanı olduğunu anladım. Şimdiye kadar 30 ilde görülmüş. Bu bölgedeki ilk kaydını ben aldım" dedi.

Tatlılıklarıyla gönülleri fethetseler de ‘istilacı tür’ olarak bilinen yeşil renkli İskender Papağanları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yakından izleniyor.