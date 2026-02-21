Kentte geçtiğimiz aylarda son 10 yılın en çetin kış şartları kaydedildi. Kar kalınlığının şehir merkezinde 1 metreye, yüksek rakımlı bölgelerde ise yer yer 3 metreye ulaştığı Hakkari'de, ulaşımda ciddi aksamalar meydana gelmişti. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına il genelinde 7/24 esasına göre çalışma yürüttü.

İş makineleriyle yürütülen yoğun mesai sonrası, ulaşıma kapalı olan tüm yerleşim birimlerine yeniden erişim sağlandı. Yolların açılmasıyla birlikte temel ihtiyaçlarına ve şehir merkezine erişimi kolaylaşan köy ve mezra sakinleri, yürütülen özverili çalışmalardan dolayı il özel idaresi ekiplerine teşekkürlerini iletti.