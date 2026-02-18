Meteorolojik verilere göre Van’da bugün de yağış bekleniyor. Yer yer kuvvetli olması beklenen yağmur ile birlikte yüksek kesimlerde de kar görülecek. Ayrıca rüzgar da etkili olacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Bitlis, Van’ın güney ilçeleri (Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale) ile Muş il genelinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise yağışların yer yer kar şeklinde görüleceği bildiriliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kuvvetli yağışlar nedeniyle Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; “Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgara ilişkin de; “Öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr (30-50 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) beklenmektedir. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” şeklinde uyarı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü son uyarıyı da çığ tehlikesine ilişkin şu şekilde yaptı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu