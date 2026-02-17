Van genelinde geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili olmuştu. Kar yağışının ardından yüzden fazla yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı. Ancak belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yolların tamamına yakını açıldı. Bugün sabah saatleri itibariyle kapalı yol sayısı 8’e indi.

Edinilin bilgilere göre Başkale ilçesinde 1 mezra 1 mahalle yolu, Çatak ilçesinde 1 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle 2 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 1 mahalle 1 mezra yolu olmak üzere toplamda 8 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, kapalı bulunun 8 yolu da ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.