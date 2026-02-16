Yürütülen çalışmalar kapsamında kapalı yollar, kar temizleme makineleriyle bir bir ulaşıma açılıyor. Dün itibarıyla 76 yerleşim yeri yolu kapalı durumdayken, yapılan çalışmalar sonucunda 55 yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kalan 21 yerleşim yeri yolunun da en kısa sürede açılması için ekiplerin sahadaki mesaisi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 1 mezra yolu, Başkale ilçesinde 2 mahalle ve 2 mezra yolu, Çatak ilçesinde 1 mahalle ve 2 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle ve 2 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle yolu ve 2 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 2 mahalle ve 2 mezra yolu, Saray ilçesinde ise 3 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.