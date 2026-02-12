Van YYÜ Danışma Kurulu, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Aydın Görmez’in yanı sıra alanında uzman akademisyenler ile ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla Üniversite Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Akademik birikim ile kamu yönetimi deneyiminin aynı zeminde buluşturulduğu toplantıda, Van Gölü Havzası’ndaki su kaynaklarının mevcut durumu, karşılaşılan çevresel baskılar ve sürdürülebilir yönetim yaklaşımları bütüncül bir bakış açısıyla ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; havza ölçekli su yönetimi, yeraltı ve yüzey sularının korunması, iklim değişikliğinin bölgesel etkileri, tarımsal ve kentsel su kullanımı, ekosistem temelli yaklaşımlar ile kurumlar arası veri paylaşımı ve koordinasyon mekanizmaları üzerinde duruldu. Van’ın içme suyu ihtiyacında büyük paya sahip olan Bejingir kaynağı başta olmak üzere havzadaki su kaynakları üzerinde katılımcıların görüş belirttiği toplantıda, büyükşehir belediyesini temsilen toplantıya katılan Prof. Dr. Ali Özvan, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Emre Eşme, kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgi sundu.

Toplantı sonunda, Van Gölü Havzası’nda sürdürülebilir su yönetimine yönelik kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak veri altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel temelli politika önerilerinin somut eylem planlarına dönüştürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. İlgili başlıklara ilişkin değerlendirme ve önerilerin Van YYÜ Sürdürülebilirlik Ofisi tarafından raporlanarak paydaş kurumlarla paylaşılması ve konu ile ilgili kısa süre içerisinde bir çalıştay yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca Danışma Kurulu Toplantısı’nda, Van YYÜ Senatosuna Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından bu konuda proje çağrısına çıkılması önerisinin sunulması kararı alındı.

Toplantıya; mimarlık ve tasarım, mühendislik, ziraat, edebiyat ve su ürünleri fakültelerinden öğretim üyelerinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Millî Parklar, Maden Tetkik ve Arama (MTA) ile İller Bankası yetkilileri katıldı.