Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’ın kuzey ve güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunarak, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerde kar yağışlı olması tahmin edilirken, yağışların Van’ın kuzey ve güney ilçeleri ile Hakkari’de akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; “Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” paylaşımı yaparak uyarıda bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine ilişkin de; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı