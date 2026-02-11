Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’ın kuzey ve güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunarak, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerde kar yağışlı olması tahmin edilirken, yağışların Van’ın kuzey ve güney ilçeleri ile Hakkari’de akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; “Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” paylaşımı yaparak uyarıda bulundu.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Çığ tehlikesine ilişkin de; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı