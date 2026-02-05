Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 11–19 Temmuz tarihleri arasında Van’da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında organize ettiği Van Kültür Yolu Festivali, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Bakanlık tarafından açıklanan 2026 yılı festival takvimine göre Van, 11–19 Temmuz tarihleri arasında festivale ev sahipliği yapacak.

YOĞUN KATILIM OLUYOR

Van Kültür Yolu Festivali ilk olarak 2024 yılında 29 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, ikinci festival ise 12–20 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenmişti. Düzenlenen her iki festivale de binlerce vatandaş katılmış, konserler başta olmak üzere birçok etkinlikle güzel vakit geçirmişti.

BU YIL 3. KEZ DÜZENLENECEK

Bu yılki programla birlikte Van, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez yer alacak. Van’daki festival, bu yılki takvimde Kültür Yolu Festivali’nin 10’uncu durağı olacak.

Geçtiğimiz yıl 20 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 26 ilde gerçekleştirilecek. Festivalin Van ayağında, geçen yıl farklı alanlarda 400’ün üzerinde etkinlik düzenlenmişti.

Bu yıl da benzer kapsamda çeşitli kültür, sanat etkinlikleri, söyleşiler, paneller, konserler gibi yüzlerce etkinlik düzenlenecek.