İran ile Amerika arasında son dönemde artan siyasi ve askeri gerilim, bölge ülkelerinde tedirginliğe yol açarken, sınır kentlerinden biri olan Van'da da gözler Kapıköy Gümrük Kapısı'na çevrildi. İran'da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bölgedeki belirsizlik nedeniyle Van'a yönelik muhtemel yoğun bir göç ya da turist hareketliliği beklenirken, sınır kapısındaki girişlerin şu ana kadar normal seyrinde ilerlediği gözlemlendi. Verilere göre, geçtiğimiz yılın Ocak ayında Van'a 50 bin İranlı turist giriş yaparken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 55 bin 500'e yükseldi.

Öte yandan, İranlı turistler, Van ekonomisi ve özellikle kent esnafı için büyük önem taşıyor. Alışveriş, konaklama, yeme-içme ve turizm sektörlerinde ciddi bir hareketlilik oluşturan İranlı ziyaretçilerin, esnafa adeta "can suyu" olduğu ifade ediliyor. Özellikle Nevruz döneminde artması beklenen ziyaretlerin, kent ekonomisine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

"Olağanüstü bir durum söz konusu değil"

İHA muhabirine konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İran'ın Amerika ile yaşadığı sorunlardan kaynaklı bir tedirginlik söz konusu olduğunu belirtti. İran'dan Van'a ciddi bir göç olabileceğini tahmin ettiklerini hatırlatan Başkan Yardımcısı Çeliktaş, "Çünkü Van, İran'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta; hemen yanı başımızda. İran'da şu anda ciddi bir iç kargaşa ve gerginlik var, hatta bir iç savaşa doğru gidildiği yönünde endişeler bulunuyor. Bunun yanında Amerika'ya ait gemilerin İran'ı ablukaya almasıyla bölgede ciddi bir gerilim oluştu. Bu nedenle sınır kapımızda yoğun bir giriş olacağını öngörüyorduk ancak şu an itibarıyla girişler rutin şekilde devam ediyor. Geçen yıl Ocak ayında Van'a gelen İranlı sayısı 50 bin civarındaydı. Bu yıl, 2025 Ocak ayında ise bu sayı 55 bin 500 oldu. Yani çok ciddi bir tedirginlik ya da olağanüstü bir durum söz konusu değil; girişler normal seyrinde devam ediyor. Oysa biz, bu son dönemde yaşanan gerginlikler ve İran'da halihazırda ciddi şekilde devam eden ekonomik krizin etkisiyle daha fazla İranlı turistin gelmesini bekliyorduk. Ancak mevcut tablo, rutin bir sürecin sürdüğünü gösteriyor" dedi.

Yaşanan olaylardan bu yıl Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 1 milyonun üzerinde İranlı turistin giriş yapmasını öngördüklerini dile getiren Çeliktaş, "Ancak şu an ne çok ciddi bir düşüş ne de büyük bir artış var. İranlılar ülkelerini terk etmiyor, ülkelerine sahip çıkıyor; evlerinde, kapılarında bekliyorlar. Buraya da çok yoğun bir geliş olmadığı gibi, buradan İran'a doğru da ciddi bir gidiş yok. Kapıda her zamanki normal akışkanlık devam ediyor" diye konuştu.

"Dar gelirli kesimin gelişleri sınırlı"

Dar gelirli vatandaşların seyahat etmesi hem kendi ülkelerindeki ekonomik daralma hem de Türkiye'nin ve Van'ın onlara biraz pahalı gelmesi nedeniyle zor olduğuna dikkat çeken Çeliktaş, "Bu nedenle dar gelirli kesimin gelişleri sınırlı. Daha çok refah seviyesi yüksek, ekonomik durumu iyi olan kesimin Van'a geldiğini görüyoruz. Bu kesim, hem buradaki hem de kendi ülkelerindeki yaşam tarzına uygun şekilde tatillerini burada geçiriyor. Alışverişlerini yapıyor, geziyor, yiyor, içiyor ve ardından ilimizden ayrılarak ülkelerine geri dönüyorlar. Şu anda her şey normal şekilde devam ediyor, herhangi bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Temennilerinin hiçbir savaşın çıkmaması ve Amerika ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi olduğunu söyleyen Çeliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde Nevruz var. Van Ticaret ve Sanayi Odamızın 2014 yılından bu yana düzenlediği ‘Shopping Fest' festivali bulunuyor. Bu festivalle amacımız, İranlı misafirlerimizin Van'da daha fazla zaman geçirmesini ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak. Nevruz, İranlılar için en büyük bayramlardan biri. Eğer orada herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, Nevruz döneminde Van'da çok sayıda İranlı turisti misafir edeceğimizi tahmin ediyoruz."