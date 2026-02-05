Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan, VASKİ, VEDAŞ ve AKSA Doğalgaz tarafından kesilen faturaların yüksekliğinden yakındı. Doğan, Van’ın sahip olduğu doğal ve ekonomik potansiyele rağmen vatandaşların yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade ederek, temel hizmetlerin kamusal bir hak olduğunu söyledi.

Van’ın tarihsel ve kültürel birikimine değinen Doğan, zengin su ve toprak kaynaklarına rağmen halkın geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, “Bu kadar güzel ve kadim bir şehirde vatandaşlarımız yokluk ve yoksullukla mücadele ediyor. Bu kadar zengin ve verimli topraklarda yoksulluk içinde yaşamak kader değildir; bizleri yönetenlerin beceriksizliğidir. Bu yoksulluk içinde vatandaşımızı etkileyen etkenlerin başında hayati önem arz eden elektrik, su ve doğal gaz gelmektedir. İlimizde ve ülkemizde elektrik, doğal gaz ve su faturaları artık yalnızca birer hizmet bedeli olarak görülmez hale gelmiştir. Bu giderler, milyonlarca yurttaşımız için hane bütçesini zorlayan, günlük yaşamı doğrudan etkileyen ciddi bir ekonomik yük ve sosyal bir yara haline dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı.

“FATURA GİDERLERİ SÜRDÜRÜLEMEZ BOYUTLARDA”

Enerji ve su giderlerinin özellikle asgari ücretliler, emekliler, esnaf ve üreticiler açısından sürdürülemez boyutlara ulaştığını dile getiren Doğan, “Bugün gelinen noktada enerji ve su giderleri, birçok aile için planlanması en güç kalemler arasındadır. Evlerde ışık yanarken geçim kaygısı da aynı anda hissedilmekte; bir petek ısınırken geleceğe dair endişeler de beraberinde artmaktadır. ‘Rakamlar değil, hayatlar zorlanıyor.’ Yetkililer ekonomik göstergeler, oranlar ve tablolar üzerinden değerlendirmeler yaparken, biz bu rakamların sokaktaki karşılığını, evlerdeki gerçek yansımasını anlatıyoruz. Asgari ücretliler ve emeklilerimiz sınırlı gelirleriyle ay sonunu dengelemekte imkânsızı zorlamaktadır. Asgari ücretli ve emekli yurttaşlarımız, en temel insani ihtiyaçlar arasında tercih yapmak zorunda kalmaktadır. Esnafımız, dükkanını açık tutmanın maliyetini her gün yeniden hesaplayarak varlık mücadelesi vermektedir. Üreticilerimiz, artan maliyetler nedeniyle üretim planlarını durma noktasına getirmiştir. Şu an şahit olduğumuz durum bir tasarruf tercihi değil, zorunlu bir uyum halidir. Bir annenin çocuğuna ‘ışığı kapat’ demesi artık tasarruf bilinci değil, yoksulluğun bir öğretisidir.” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞIN ÜZERİNDEKİ MALİ YÜKÜ HAFİFLETECEK ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR”

Elektrik, doğal gaz ve suyun ticari birer ayrıcalık değil, temel kamusal hizmetler olduğunu belirten Doğan, bu hizmetlere erişimin gelir durumuna bağlı hale gelmemesi gerektiğini söyledi.

Enerji ve su fiyatlandırmalarının mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunan Doğan, vatandaşın üzerindeki mali yükü hafifletecek adımların gecikmeden atılması gerektiğini ifade etti.