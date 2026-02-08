Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tarafından açıklanan 2025 yılsonu verilerine göre Van’da bankalardaki toplam altın mevduatı 10 milyar 205 milyon TL oldu. Altın mevduatının 9,3 milyar TL’si gerçek kişilere ait hesaplarda yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2025 Aralık ayına ilişkin verileri açıklandı. Yılın tamamını kapsayan verilere göre Van’da bankalardaki toplam altın mevduatı 10 milyar TL’yi aştı.

Açıklanan verilere göre Van’da altın mevduatının 9 milyar 367 milyon TL’si gerçek kişilere, 837 milyon TL’si ise tüzel kişilere ait hesaplarda yer aldı. Van’daki altın kredileri ise 218 milyon TL olarak açıklandı.

Mevduat bankalarında toplam altın mevduatı 8 milyar 291 milyon TL olurken, bunun 7 milyar 543 milyon TL’si gerçek kişilerin, 748 milyon TL’si tüzel kişilerin hesaplarında yer aldı. Katılım bankalarında toplam altın mevduatı 1 milyar 913 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Kamu bankalarında altın mevduatı 5 milyar 794 milyon TL olurken, yerli özel bankalarda bu tutar 2 milyar 359 milyon TL, yabancı bankalarda ise 2 milyar 51 milyon TL olarak açıklandı.