Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale edilecek 485 maden sahasına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri bulunacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleler, ilan edilen tarih ve saatte MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.