Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte göl kıyısındaki sazlık alanlarda bulunan sığ sular dondu. Don olayının ardından Van Gölü’nün açık kesimlerinde çok sayıda ördek ve farklı su kuşu türünün sürüler halinde toplandığı gözlemlendi. Kıyıya yakın bölgelerde buz tutan alanlardan uzaklaşan kuşların, daha derin ve donmayan açık sularda yoğunlaştığı görüldü.



Ortaya çıkan manzara, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğrafçıların ilgisini çekerken, bölgedeki soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Van Gölü’nün kış aylarında bölge için önemli bir yaşam alanı sunduğunu belirtti.

Göle yakın alanlardaki sazlıkların donduğunu, bu nedenle kuşların Van Gölü’nde yoğunlaştığını ifade eden Önen, bu durumun Van Gölü’nün ekosistem açısından taşıdığı önemi açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.