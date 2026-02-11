Van’da dün kapalı yerleşim yeri yolu sayısı 101’ken, bugün sabah saatleri itibari ile bu sayı 87 olarak açıklandı.

Öte yandan etkili olan yağışlar, buzlanma ve sis olaylarını da beraberinde getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi.

İLÇELERE GÖRE KAPALI YOLLAR

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 5 mezra yolu, Başkale’de 2 mahalle ve 4 mezra yolu, Çaldıran’da 15 mahalle ve 4 mezra yolu, Çatak’ta 10 mahalle ve 17 mezra yolu, Erciş’te 1 mezra yolu, Gevaş’ta 2 mahalle ve 3 mezra yolu, Gürpınar’da 1 mahalle ve 4 mezra yolu, İpekyolu’nda 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Muradiye’de 3 mahalle yolu, Özalp’ta 2 mahalle ve 1 mezra yolu, Saray’da 8 mahalle ve 1 mezra yolu ile Tuşba ilçesinde 2 mezra yolu olmak üzere toplam 87 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda.

Ekipler, kapalı olan 87 yerleşim yerinin yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.