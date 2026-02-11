Van’da, yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi. Denetimlerde vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması hedeflendi.

Ekipler, üretim alanlarının temizliği, personelin portör muayeneleri, bone ve önlük kullanımı gibi hijyen kurallarını kontrol etti. Ekmek ve pidelerin resmi gramaj standartlarına uygunluğu ölçülürken, eksik gramajlı ürünlere karşı gerekli incelemeler yapıldı.

Satış noktalarında uygulanan fiyat tarifeleri denetlendi; ürünlerin güncel tarifeye uygun şekilde satılıp satılmadığı incelendi. Üretimde kullanılan un, yağ ve şeker gibi hammaddelerin son kullanma tarihleri ile saklama koşulları kontrol edildi. İşletmelerin ruhsat ve vergi levhalarının güncelliği de gözden geçirildi.

Denetimler sonucunda bir işletmede fiziki şartların yetersiz olduğu ve ekipmanların hijyen kurallarına uygun kullanılmadığı tespit edildi. Söz konusu işletmeye ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.